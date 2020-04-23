集保結算所今（23）日表示，隨著COVID-19（新冠肺炎）疫情蔓延全球，全民減少出門，避免不必要的人群聚集，不接觸、不臨櫃成為民眾辦事的首選。肺炎疫情除帶動「宅經濟」商機，使用網路銀行、行動銀行的交易量也增加，成為加快催動臺灣數位金融的推手。

根據集保結算所大數據統計，近期採電子申請發行商業本票比例大幅提升，今年截至目前止，每發行100億元的商業本票，就有超過70億元採用電子方式申請發行，較去年同期大幅成長近四成，顯見企業逐步地在調整金融交易模式，對於短期融資數位化的接受程度越來越高。

集保結算所分析指出，因肺炎疫情部分金融機構及企業啟動異地或居家辦公機制，發行人採用線上申請商業本票發行，不但可以解決地點限制，同時免除人員收送文件接觸傳染的機率。以往發行商業本票由票券商派員至發行人及保證銀行收送文件，整體作業流程耗費2-3小時，改採電子化後，發行人毋須收送紙本文件，僅需5分鐘內即可完成作業，可加快取得資金的速度。

集保結算所深耕票券市場十餘年，近年不斷進行數位轉型，運用創新思維推出多項數位化服務，協助票券市場發展金融科技環境，此次受發行人歡迎的商業本票電子發行登錄服務，不僅有效提昇籌資效率，也意外地成為防疫的功臣。

(工商 )