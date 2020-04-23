強制車險不小心重複投保第二張保單，未來退款可以多一點。金管會23日表示，常有民眾因故重複投保強制車險，過去取消第二張保單時，要扣「健全本保險費用」加上「保險人業務費用」，未來只要扣4~6元的健全保險費用，即民眾可多拿回177~382元不等。

行政院會已通過強制汽車責任保險法部分條文修正草案，近期即會送立法院審查，金管會表示，這次共有四大修正，即一是修正主管機關名稱；二是為達節能減碳的，且警察攔檢稽查時，不是以張貼標章作為查核是否投保強制車險的依據，所以刪除交付保險標章的規定。

三是為了有利要保人權益及避免實務作業紛爭，保戶重複投保強制車險時，要保人或保險人撤銷生效在後的保單時，保險公司返還的保險費，修正為僅扣除「健全本保險費用」；四是落實身心障礙者權利公約所定「不歧視」原則，將本法所定「殘廢」修正為「失能」。

保險局副局長王麗惠表示，常見民眾可能在強制車險到期前，接到續保通知，家人即代為繳費續保，但自己之後又再次繳費，或改投其他保險公司，造成同一時間重複投保了二張強制車險保單，如2018年就有二萬多人重複投保。

民眾可以在保單重複期間申請撤銷第二張保單，過去第二家承保的保險公司就是退「健全本保險費用」與「保險人業務費用」，如汽車強制險就是扣5.86元加381.94元；機車強制險一年期退費要扣3.53元加計177.47元，二年期就是扣4.25元加計249.1元。

未來若完成修法，重複投保強制車險的民眾申請解除保單的退費，單張就只要扣4到6元，不再扣保險公司的業務費用，就是可以省177元到382元。

王麗惠亦表示，現在有電子式保險證平台，保險公司輸入要保人資料時即可查證保戶是否有重複投保，同時強制車險有資訊作業中心，現是委託保發中心，會定期查核，若發現保戶重複投保，就會通知第二家承保的產險公司，通知保戶撤銷保單。

(工商 )