Big City遠東巨城購物中心以每年超過25%的櫃位調整率持續引進眾多話題新品牌增加商品豐富度，從2月過完年後就陸續分區改裝，B1 Lifestyle居家休閒生活再進化，4/24華麗亮相升級重劃的3C區、伴手禮區、特色輕食區共開出13個全新品牌，更多選擇令消費者耳目一新，此外4F還有強調個人專屬烤爐座位設計的高CP值「燒肉LIKE」將於5/2正式登場，再添人氣話題。

遠東巨城購物中心規劃B1樓層為Lifestyle居家休閒生活，已是許多家庭客層一次購足居家生活商品的熱點，此次3C體驗區引進多個百貨獨賣櫃，包括「SAMSUNG」全系列手機專賣店、超人氣全自動美式咖啡機品牌「JUNIOR COFFE」、運動攝影機指標品牌「GoPro」全系列商品，以及橫跨航空、航海、車用、戶外運動與智慧精品穿戴五大領域的「GARMIN」全系列專櫃，加上原有的「moshi」專櫃還有擴大營業面積的「集雅舍」商品齊全品牌再升級。

特色輕食區集合本土超人氣排隊名店，隨意搭配出早午餐、下午茶、晚點，愛吃鹹食可挑選將花生醬完美結合水潤餅製成漢堡的「享噹初」、超夯滿滿配料的「踢鐵板」韓式鐵板吐司三明治；少女心噴發的甜點則有桃竹苗獨家「圈圈泡芙」、網紅拍照打卡指標甜點「MANO MANO」法式馬卡龍、色彩繽紛口味豐富的「饅饅好食」蛋糕甜點；台灣味十足的飲品系列則有標榜新鮮現打果汁的「日春木瓜牛奶」、強調絕無化學添加物研發出多款優格冰品及果醬的「雪坊優格」、手工現煮豆湯品「豆戀迷」以及「原杏杏仁茶」一口油條一口香濃杏仁茶的好滋味。

歡慶1新櫃登場，4/24-5/10於遠東巨城購物中心1-8F單日累計消費滿2,000元，即可於遠東巨城APP線上兌換「豆戀迷-招牌綠豆湯」，數量有限送完為止。

全新打造的伴手禮區以天然健康無毒的優質品牌掛帥，有主打燕窩和各式漢方養生飲品的「品御方」、知名天然滋補中藥食材品牌「香港啟泰」，適合全年齡消費者位健康身體打底固本；還有台灣職人精神以神農獎土鳳梨製作做家喻戶曉的「旺來山鳳梨酥」、百年名店堅持純手工製餅的「舊振南」；講究有機保養的消費者更不能錯過提倡橄欖油飲食的專家「OLIVERS & CO」，以及專注打造肌膚真實需求從頭到腳完整呵護的「綠藤生機」。

Big City遠東巨城購物中心持續進行各項改裝調整計劃，5月~7月暑假前陸續有桃竹苗獨家的「星野肉肉鍋」、來自日本大阪的「壽司郎」，以及全台獨家泰式麻辣鍋「辛麻泰」、韓式燒肉「姜滿堂」等獨家話題新櫃開幕，5F更將擴大營業面積延伸至創藝大樓更多餐飲輕食與婦嬰品牌全新登場，還有精選熱門商品的「Big City線上商城」即將上線，讓消費者不受場域與時間限制隨時享受最優質的購物樂趣。

(工商 )