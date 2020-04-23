演員李又汝在民視金鐘劇《無主之子》中，飾演在魚市場工作的「小蘭」，是個不被重視的女兒、扛起家計的女孩、以及被迫和孩子分離的母親，在劇中角色身份多重以及內心層面居多，她直呼這角色壓力好大，為完整詮釋魚販，李又汝拍攝前一個月每天都在朋友開設的餐廳學殺魚，期間還不小心劃傷手，本來害怕魚腥味的她，仍為了角色敬業的學習。

李又汝表示，光讀本就忍不住落淚，但有多場又是不能情緒崩潰的表演，幾乎每天反覆揣摩、將自己浸在小蘭的角色裡。拍攝期間李又汝也都留在嘉義漁港，不讓自己抽離，最讓她開心是在戲劇中有cosplay的嘗試「第一次穿魚販裝就上手」。導演表示其實和李又汝合作《無主之子》後，也對她刮目相看，除了要詮釋台灣傳統女兒「小蘭」，很多場戲需要面無表情，感性的李又汝常常在鏡頭外哭，哭完又堅強的回到崗位上。

男主角黃鐙輝首度和李又汝搭檔，他表示十分驚艷，誇讚她「8點檔根本就是少林寺的廚房，每個人經過調教後都十八般武藝超強」，令他十分佩服。劇中黃鐙輝詮釋越南移工，他表示不喜歡膚色用塗黑，因此有空就邊練越南語邊曬太陽，有次收工後脫掉上衣躺在漁船上，沒想到起來後，滿滿細小玻璃刺進皮膚。

黃鐙輝說起初很擔心搞砸拍攝，每天都焦慮失眠，但看到劇組完成拍攝相當感動，不過拍完後他透露「自己國語都不標準了，越南腔還會跑出來」，直說第一次演到超走心，情緒陷入其中非常難過，希望透過這部戲讓更多人關注社會底層的悲歌。

《無主之子》黃鐙輝跟李又汝演活社會底層人物的悲歌。（民視提供）

李又汝求完美詮釋魚販「小蘭」，特地拍攝前一個月學殺魚。（民視提供）

李又汝在《無主之子》挑戰從年輕演到老，精湛演出讓導演稱讚不已。（民視提供）

《無主之子》黃鐙輝跟李又汝有精彩對手戲。（民視提供）

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