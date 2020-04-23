小豬羅志祥和交往9年的周揚青分手，不過女方卻在微博指控羅志祥約妹背叛感情，據悉周揚青忍了1個月才決定公開羅志祥的荒淫私德，資深媒體人王尚智稱，「羅志祥這次終於來到了演藝生涯幾番起伏的真正盡頭」，並點出為何周揚青會選在這個時間點出手。

羅志祥、周揚青過去常在社群平台放閃。（圖／羅志祥、周揚青微博）

王尚智表示周揚青的「文筆真好」，她將這9年來的不堪化作文字，對羅志祥來說有「形銷骨毀之力」；王尚智認為，羅志祥的約妹舉動在圈內不是秘密，直到周揚青透過她的個性和文筆給予小豬致命一擊；羅志祥無視泰國白龍王要他遠離女色的告誡，這次終於來到演藝生涯的真正盡頭，「一旦沒有了中國大陸市場，他就什麼也沒有了」。

周揚青將這9年來的不堪化作文字，對羅志祥來說有「形銷骨毀之力」。（圖／周揚青微博）

王尚智指出，台灣演藝圈擅長遺忘，容得下各種犯錯的人，但大陸現在管控緊，舉凡犯過錯的人至今都沒有翻身機會，「渣了就碎了，想重回一線，絕無可能」，周揚青當然知道這份分手宣言足以摧毀羅志祥，「與其說她斬殺了羅志祥，倒不如說她確實多少想要拯救，許多終將有可能步她後路，繼續忘情投懷向羅志祥的其他年輕女生」。

另外，王尚智認為周揚青是特意在這時間點讓事件曝光，因為小豬正準備在大陸的少女選秀節目《創造營2020》中，成為大批少女的導師，周揚青無法保持沉默，讓這一介渣男得以餓狼入羊群」在這群無辜無知、滿懷憧憬的少女中伸出狼爪」！

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(中時電子報)