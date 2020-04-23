藝術家陳昱良以龍膽石斑、台灣廟宇等元素，創作「海將軍的頭冠」裝置藝術。（陳昱良提供／張朝欣雲林傳真）

位於雲林縣口湖遊客中心旁的「海將軍的頭冠」裝置藝術，以在地龍膽石斑魚等元素，結合剪粘、馬賽克、抿石、陶板工藝，拿下2020年義大利A設計大獎銅牌，不僅成為台61線最具特色的新地標，也讓雲林沿海景觀登上國際舞台。

雲嘉南濱海國家風景區管理處為打造特色景點，委由「有村藝術」負責人陳昱良在口湖遊客中心設計具有在地元素的新地標，陳昱良於是以在地水產養殖物龍膽石斑、台灣廟宇等元素，結合「神話傳說的物件」進行創作，設計出「海將軍的頭冠」裝置藝術。

陳昱良表示，「海將軍的頭冠」長10公尺、寬3公尺、高4公尺，外型以台灣特色養殖魚類龍膽石斑為基底，並帶入原住民、華漢族群、日本等符號印象，呈現台灣多元族群特色與基因，還有「媽祖魚」白海豚、台灣離島常見的闊帶青斑海蛇等元素，充滿各種意涵，因此獲得國際大賽青睞。

陳昱良說「海將軍」其實是以「海上女神」媽祖為雛型，象徵媽祖慈悲為懷保護台灣這座美麗的島嶼，提醒島民「你們的島嶼萬中選一，不珍惜，連神也無法幫助你」，希望大家要珍愛土地與海洋資源，不要因私慾製造諸多汙染。

口湖遊客中心專案經理蔡云姍指出，遊客中心周邊有宜梧滯洪池、成龍溼地，生態環境豐富，非常適合發展戶外休閒產業，但一直缺乏1座特色地標，「海將軍的頭冠」兼具在地特色與國際肯定，這幾天吸引許多民眾前來拍照打卡，有效帶動地方產業的發展。

(中時 )