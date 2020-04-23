小王子路易滿2歲 媽媽掌鏡好HAPPY

凱特和威廉有3個寶貝兒女，而最小的路易4月23日滿2歲了。由於英國新冠肺炎疫情蔓延，禁止兩人以上的公開群聚，小寶貝的生日派對就泡湯了。

不過，據英國《快報》（Express）23日報導，雖然不能和大家同樂有點小遺憾，但媽媽凱特仍有讓小寶貝開心的甜蜜法寶。

凱特先前透露，每年只要孩子過生日，她一定會親手做蛋糕，但未必會照食譜來。她說，每次一做生日蛋糕，通常會忙到半夜，雖然放了一大堆蛋糕粉和糖霜，但她很喜歡這麼做。

小王子路易4月23日滿2歲了，他和曾祖母，也就是女王的生日只差2天。（美聯社）

這星期可說是英國王室的生日周，4月21日是女王的94歲生日，而才過了2天，又輪到路易過生日。

由於封城，凱特和威廉一家待在諾福克（Norfolk）。雖然沒辦法外出，但路易會和6歲的哥哥喬治，還有4歲的姊姊夏綠蒂一起，在鄉間別墅安默大宅（Anmer Hall）的花園中盡情奔跑，或許媽媽凱特還會為他舉辦私家下午茶派對。

(中時電子報)