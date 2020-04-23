近日海軍敦睦艦隊爆發集體感染新冠肺炎，迄今（23日）已累積多達29例確診者。這起群聚在國內引起熱議，不過許多人卻是譴責海軍長官，更開始對船上實習生、軍人獵巫。「宅神」朱學恒看到這現象直呼「這種電影情節竟發生在你我身邊」！被感染的明明是士兵，卻反倒成為了代罪羔羊。

朱學恒今（23日）在臉書《朱學恒的阿宅萬事通事務所》上發文表替敦睦艦隊774位官兵感到委屈。他表示，這774名海軍明明是奉國家命令出海執行機密任務，冒著被感染一次，肺可能功能就一輩子無法恢復的風險，依然沒有藉口，只能向前。

在經過出海四十幾天的與世隔離後，長官終於下令放假，這群士兵回到久違的家園，享受好不容易和女友約會、和家人吃飯、跟朋友打籃球的機會。卻忽然被全員緊急召回，失去自由被關到隔離營區，三軍統帥還叫你檢討，自己所有行程都被公開，連跟女友去哪間摩鐵都被公布，一瞬間竟變成千夫所指的罪犯。

朱學恒表示，出國是國家命令，機密任務是國家命令，得病不是士兵要得的，放假也是國家命令，最後的結果卻都是這些接受命令的人要扛。「難道，這些忠實執行命令的人不該被感謝嗎？難道成功執行機密任務的指揮官被調職的原因只能擠出發燒未回報這種理由嗎？」

朱學恒痛批，國防部長嚴德發根本沒有肩膀，嘴巴太軟說不出主動請辭，還將所有過錯甩給敦睦艦隊支隊長陳道輝少將。這群官士兵因公職勤不幸染疫，本應光榮受表揚，沒想道國家沒有向他們感到抱歉，竟然還讓他嗎扛起責任成為代罪羔羊，儘管荒謬，但多說無益。

(中時電子報)