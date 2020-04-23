◎疫情嚴峻！續禁兩岸直航、來台轉機

中央流行疫情指揮中心今(23)日表示，國際COVID-19疫情持續嚴峻，除歐美國家疫情仍處高峰，中南美洲及鄰近我國之東南亞/南亞國家近期疫情呈上升趨勢。為維護國內防疫安全，指揮中心今日宣布，原本4月29日到期的「限縮兩岸航空客運直航航線」及4月30日到期的「全面禁止旅客來台轉機」二項政策，要繼續延長執行，何時解禁仍待視疫情狀況才能決定。

◎劉志斌向海軍道歉 已自請處分

海軍敦睦艦隊染疫發生後，海軍司令劉志斌上將下午首度在國軍莒光日露面，並發表錄影談話。劉志斌說他責無旁貸，要表達最誠摯的歉意，一定肩負起最大的責任，帶領海軍官兵度過難關。劉志斌已自請處分。

◎金正恩真的沒事！陸官媒首闢謠

北韓國家通訊社朝中社報導，北韓最高領導人金正恩22日向敘利亞總統巴沙爾發回電，感謝其在金日成誕辰108周年之際發來電文表示祝賀。而中共央媒人民日報海外版及央視均迅速轉發上述消息。

◎新24小時書店 誠品信義接棒敦南

誠品敦南店陪伴讀者30年，更是全世界首家24小時書店。因房東不續租，即將在五月底歇業，也讓下一間24小時書店的新址備受關注。誠品董事長吳旻潔在23日「世界閱讀日」將宣告，將由誠品信義店三樓書店接棒，成為新的24小時書店，也將與敦南店無縫接軌。信義店將有逾17萬種書籍選物，是敦南店的1.8倍，書店面積更是敦南店的2.5倍。

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(中時電子報)