世界看見了台灣，更看見SBL總冠軍賽！國際籃總史上首次在官方Youtube和臉書直播SBL總冠軍賽G2，裕隆靠著基恩再拿26分的猛烈火力，簡浩也拿15分，最後以89比83力退包辦上下半季冠軍的台啤，目前取得2勝1敗領先。

趁著裕隆首節仍然繼續只用單洋將策略，這次台啤一開賽就卯起來打，蔣淯安、塞瑟夫、巴克利等人撐起全隊火力，讓台啤持續領先，但難堪的是，現場計時器竟在還剩1分54秒狂鳴不已，等同讓全世界球迷看到了台灣場地的缺失。

打完首節，台啤仍以24比19領先，塞瑟夫卻吞3犯，不過台啤次節一開始打出8比0，一度擴大領先到11分，只是裕隆也回以14比3追平，也讓雙方形成互有領先局面，打完上半場，裕隆靠著簡浩壓哨三分球，取得48比45領先。

來到下半場，裕隆靠著基恩、林宜輝兩人三分砲火，一度取得63比55領先，不過台啤不甘示弱，也打出11比2超前攻勢，裕隆卻靠布拉籃下強打，打完前3節，仍以67比66領先台啤，也讓這場攸關誰搶第2勝的比賽勝負留到末節。

末節一開始，簡浩又飆進三分球，搭配呂濟而籃下連放兩球，裕隆隨即取得77比68領先，可是台啤再次追上，不過基恩最後1分15秒完成「三分打」，讓裕隆仍以9分領先，基恩更在最後29秒完成高難度跳投命中，確保裕隆勝局。

(中時 )