陸委會23日針對張經義在大陸東方衛視任職事件作出相關回應。

有記者提問，台人不可就職於隸屬大陸政府或黨務的直屬單位，而民間機構的官方股權佔比多少會被定義為大陸政府或黨務機構？陸委會發言人邱垂正回應稱，陸委會的認定是持股百分之50或以上；而中央與地方所屬機關持有股權，陸委會的立場也是傾向應合併認定，針對《兩岸人民關係條例》33條之2所公告的禁止事項，目前也正研擬相關草案當中。

邱垂正也強調，只要職務與所屬單位不同時涉及大陸黨政軍，就不會有違法問題。認為並無外界認為「先指控張經義違法、再找機關進行懲處」的問題。

邱垂正重申，目前公告禁止事項不可能含括全部隸屬大陸黨政軍的事業單位，因此若有類似個案會交由相關機關認定；另外，除了明訂禁止的機構外，也會用「三個原則」來認定當事人從事的職務內容。

而這「三個原則」分別是對於國家認同基本忠誠度、可能涉及到配合統戰以及是否違反國家利益跟國家安全之虞等三項。

邱垂正舉例稱，如果有一名台籍老師赴陸任教，雖對岸院校大多隸屬大陸政府或黨務機構，但只要台籍老師純粹負責教學工作，不兼任行政事務，原則上就不會有觸法嫌疑。

(中時 )