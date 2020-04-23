東京都23日又有134人確診，自14日起已連續10天超過100人確診，感染人數超過3500人。東京都知事小池百合子23日在記者會上呼籲都民，「將每天出門購物的習慣改成3天購物1次」。

小池說，4月底起的黃金周假期，預測將有大批人潮流動，很擔心會因人與人的接觸增加，而造成疫情進一步擴大。小池呼籲，25日至5月6日是「為守護生命STAY HOME（待在家）周」，東京都將呼籲都民和企業配合，盡量減少人員的外出，並敦促包括東京周邊縣市在內的首都圈也一起合作協助。

東京都立公園為了避免3密（密閉空間、人口密集的場所、密切接觸的場合），公園的停車場、遊戲器材、廣場、自然公園的露營地等設施都將關閉。高尾山的纜車4月25日至5月6日停駛，奥多摩周遊道路的停車場也將關閉。

在企業、店家配合暫停上班、營業下，東京的人潮確實減少許多，但超市、商店街的購物人潮未減。小池呼籲都民改變購物習慣，3天上超市購物1次即可。食物等將會確保充分的供應，無需大採購、囤貨。

(中時電子報)