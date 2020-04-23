新冠肺炎疫情延燒，重創各產業，勞動部日前針對投保在職業工會、未達2018年課稅級距、投保級距在2萬4000元以下的自營作業者發給3萬元，因未納入在漁會投保的漁民引發反彈，農委會召開記者會指出，將由勞動部的預算中支應給8萬至10萬名漁民，單次3萬元的補助。

據勞保統計指出，截至2月底為止，投保在漁會的甲類會員投保級距在2萬4000元以下的漁民達15萬898人；而勞動部預計補助的自營作業者則有118萬元，如果所有的人都來領取補助，預算恐怕會超過目前編列的300億。

據了解，勞動部在特別預算爭取300億預算，發給118萬餘名符合的自營作業者，如果都來申請原本就會不夠使用，因此擬包括漁民的補助在內，再由其他部會的特別預算中協調。勞動部部長許銘春昨天已與農委會主委陳吉仲在電話中溝通此事，行政院院長蘇貞昌今天再找2位協調才決定。

據勞保局統計，截至今天為止，自營作業者補助已有28萬5118人申請、發給6萬3141人現金，預計明天再發給9萬5808件。

(中時 )