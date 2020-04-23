愷樂被小S指錄影強顏歡笑。(取自YouTube)

愷樂被小S吐槽強顏歡笑。(影片自21:20開始)

羅志祥(小豬)、周揚青9年情確定破局，女方今(23)更在社群網站拋出震撼彈，痛指羅志祥天生渣，與旗下女藝人、化妝師都有長期不正當男女關係，還經常舉行正常人都無法想象的「多人運動」！連帶讓小豬旗下女藝人愷樂(蝴蝶姐姐)也捲入風暴，還被起底2015年小豬認愛周揚青時，愷樂上中天《康熙來了》強顏歡笑的影片。

羅志祥2015年6月被爆與大陸網紅周揚青約會影片，當時羅志祥大方認愛的舉動超Man。後來愷樂上《康熙來了》宣傳寫真集，當然也被問及老闆羅志祥情事，當小S問她最近心情有沒有很不好？因為你老闆跟別的女生在一起，愷樂則是傻笑否認說沒有啊，一直強調自己心情很好。

但小S、蔡康永則忍不住吐槽她看起來很勉強，不解誰會沒事一直帶著笑容？你看羅志祥跟別的美女在一起妳還快樂得起來喔？只見愷樂極力澄清：「快樂啊！」隨即被小S一個回馬槍：「妳看，妳現在強顏歡笑。」

(中時電子報)