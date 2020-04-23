近期電商平台加強行銷火力助農民紓解囤貨壓力，以區塊鏈商轉技術知名的「奧丁丁集團」創辦人暨執行長王俊凱就跳出來說，歡迎農友商品在奧丁丁市集上架，將盡全力幫忙行銷曝光，攜手合作，共度疫情難關。

「奧丁丁市集平台」專攻MIT台灣本土品牌農特產品。疫情爆發改變許多民眾外食等的消費型態，在家烹飪、上網購物率增量，隨著母親節將屆將為網購潮帶來另一波網購高峰。

奧丁丁資深行銷業務經理鄭皓云表示，奧丁丁市集往年母親節以養生類食品最受消費者青睞，如：滴雞精、滴牛精、漢方茶、雞湯等，今年適逢閏四月，民間習俗流傳送豬腳麵線可為父母增添福壽，加上節日聚餐需求，除養生類食品，近期豬腳及熟食禮盒持續熱銷。

豬腳部分，以《萬巒林家豬腳》最受歡迎，知名滷味品牌《西井村》今年也推出豬腳彙整種類豐富的養生飲，甚至有市面罕見的虱目魚精、滴羊精、淬魚精等，營養價值極高，是許多民眾選購贈送長輩的清單之一。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)