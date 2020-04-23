新冠肺炎衝擊飯店業，面對巨大營業損失的壓力之下，台北亞都麗緻大飯店不受疫情擾亂，仍持續傳遞企業溫暖，派遣同仁至周邊鄰里藥局協助包裝口罩，除了讓辛勞的藥師回歸藥學專業外，更提升飯店人力運用的效率與傳達善盡社會企業的信念。

在抗疫的非常時期，亞都麗緻表示，協助社區鄰里，我們希望能盡一己之力，善盡企業社會責任(CSR)。此波新冠肺炎的風波中，同為受災戶的台北亞都麗緻大飯店，即便面臨營運表現下滑，外籍旅客驟減的壓力，對於多年耕耘的企業社會責任(CSR)，始終念茲在茲，持續將核心服務拓展並深耕至鄰里社區間。

亞都麗緻表示，同感於藥局藥師為配合國家政策，從2片、3片至9片口罩包裝，沒有支援的窘境下，他們暫停專業的調劑業務，耗費大量的精神與時間，不眠不休的將口罩包裝完成，只為提供陌生大眾第一線的保護。

而面臨住房率在短時間內驟降的衝擊，房務同仁的工作量瞬間驟減，亞都麗緻主動將額外的人力外送至鄰里藥局，根據藥局的需求派送同仁前往支援，協助包裝口罩。即便深受疫情打擊，台北亞都麗緻大飯店仍傳遞關愛，有效率的運用因疫情影響而產生的閒置人力，無償提供支援服務，不求額外回報，同時亦藉由此舉向醫護人員致上萬分謝意。

過去數十年以來，台北亞都麗緻大飯店善用核心能力，將資源分享運用於社會中的每一個角落。在2019年透過與財團法人台灣全民食物銀行協會合作，共捐贈當日未銷售的新鮮麵包28185個，多年來並持續與社團法人中華民國夢想之家青年發展協會交流，分享服務業經驗，培育更多青年學子投入餐旅行列。

(中時 )