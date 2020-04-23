美國衛生與公共服務部(HHS)之下的生技發展辦公室官員表示，他因為反對川普先前說的「奎寧加阿奇黴素可治新冠肺炎」，遭到政府的解職，並轉調次要單位，等於是說了實話被報復。

美聯社報導，生物醫學高階研究和發展管理局(Biomedical Advanced Research and Development Authority,BARDA)的前局長瑞克‧布萊特（Rick Bright）在一份聲明中說，他於本週二被政府解職，並被調任次要職位。他的律師卡茲(Debra Katz)和班克斯(Lisa Banks)稱為「簡單明了的報復行動」。

瑞克‧布萊特說，他反對在無根據的情況，就用奎寧治新冠肺炎，遭到政府解職。(圖/BARDA)

上個月，川普在白宮簡報室的講台，向醫界推廣上推廣瘧疾藥物「羥氯喹可治新冠病毒」以來，爭議一直在蔓延。

布萊特以前任職的生技研究局BARDA，是衛生與公共服務部旗下一個部門，主要應對生物恐怖主義和傳染病的威脅。最近，BARDA一直在努力著手研究冠狀病毒疫苗。

布萊特表示「我之所以把這件事說出來，是因為我認為若要對抗這種致命的病毒，只有以科學精神，實是求是來研究，而不是政治力量，或是任人唯親的方式在瞎闖。。」

「我在任時，就限制了氯喹和羥氯喹的使用，即使這是政府高層所說的靈丹妙藥，但顯然缺乏科學依據。」

布萊特對川普的主要批評之一是「在2月份時，沒有做任何面對疫情的前期設備。」

在周三的白宮記者會上，川普被被問及布萊特的事時，川普說「從未聽說過這個人」。

川普說：「那傢伙說他被失業了。也許是，也許不是.....其實我不知道他是誰。」

布萊特和他的律師要求，衛生與公共服務部(HHS)必須派出監察與特別顧問辦公室來進行調查，該辦公室是一個獨立機構，其職責之一是保護舉報政府的人。

HHS沒有對布萊特的指控做出回應，但是在國會山，民主黨人支持調查。

美國康乃迪克州眾議員羅莎‧德拉羅（Rosa DeLauro）就說：「川普總統不是醫生，科學家或醫學專家，他推薦氯喹和羥氯喹這樣的藥物來治療，是出格的。」

民間監督組織丹妮爾‧布萊恩（Danielle Brian）說：「懲罰這位舉報人(布萊恩)，如同使我們回到黑暗時代。」

就目前的臨床資料，比如美國退伍軍人醫院的368名患者進行的一項研究發現，羥氯喹沒有益處，反而死亡人數更多。其實用奎寧來治療，早已引起了醫學界的爭論，許多醫生對使用這種藥物都持懷疑態度。

布萊特是一名流感和傳染病專家，他於10年前加入BARDA，並專注於疫苗開發。他現在的的新職位是在美國國立衛生研究院，擔任無管理職的研究員。

(中時電子報)