永慶不動產八德廣豐桃智加盟店在2020年3月加入大桃園區房仲戰線，雖然適逢新冠肺炎疫情，旅遊、餐飲一片慘淡，他們卻在陳文勝店東領導下，營運首月就以4個人力創下200多萬元業績，不僅店頭同仁氣勢如虹，也讓在地同業另眼相看。

值得一提的是，其中一位夥伴1個月的月薪，已經等於之前在前東家奮鬥6個月的薪資！

把商圈開發當遊戲 成就大桃園區風雲經紀人

外表憨厚老實的永慶不動產八德廣豐桃智加盟店店東陳文勝，從小就是個＂愛賺錢的小孩＂！國中開始就在便利商店打工，高中到工地、冷氣組裝廠，大學在電影院和火鍋店打工，一直到他大學畢業，沒有中斷過！他笑說，當時打工賺錢只為了獲得『征服錢的成就感』，後來加入信義房屋，也是基於同樣理念。

雖然當時在信義房屋工時長，從早上9點到晚上12點是常態，但像塊海綿不斷吸收新知的陳文勝，不以為苦！他還跟學長互出考題，把大湳商圈的開發當作遊戲，邊玩邊把商圈資料一一建檔，這也推升他們當時的成交市佔達7-8成。

在信義房屋服務快8年時間，陳文勝曾經拿下「單月成交王」、「單月業績第一名」、「單月百萬經紀人」、「年度服務品質獎」的肯定，是大桃園當地的風雲經紀人！

為了給家人更好的生活，努力打拼的他曾連續2年繳出600多萬元業績，更是在全國4000多名菁英業務中，拿下信義房屋全國成交件數第25名的肯定。

開幕首月就以4個人力創下200多萬元業績的永慶不動產八德廣豐桃智加盟店，讓同業另眼相看。

推薦率百分百 永慶不動產成唯一選項

陳文勝長時間以工作為重心，有天突然發現孩子長大了，沒能陪伴老婆和2個小孩的成長期，讓他決定留職停薪半年、好好陪伴家人。

只是復職回到信義房屋半年的期間，陳文勝依然每天工作12小時、早中晚都要開會等等的常態，讓他覺得這不再是他想要的生活，他毅然離職。原本打定主意去開連鎖飲料店的他，卻在接觸永慶不動產的加盟總部後，萌生了自己創業當頭家的念頭。

「有趣的是，我當時請教了幾個業界前輩，有店東、代書、之前信義房屋的學長等，他們不約而同地說，永慶不動產是唯一值得加盟的房仲品牌。再加上找到志同道合的幾個夥伴，讓我放心衝了！整個評估到開店過程，2個月內搞定。」陳文勝面帶笑容地娓娓道來。

除了各方的推薦外，「品牌力」是陳文勝加盟永慶不動產的最大關鍵！因為品牌力不僅會吸引消費者，也會吸引有能力的經紀人、以及各界人才的加入，俗話說「一群人才能走得遠」，人才是加盟店壯大的關鍵資產。

八德廣豐桃智加盟店全體同仁在開幕首月，不僅店業績達200多萬元，更有1位夥伴單月薪資已追上前東家6個月的水準！

生活自己作主 財富自己決定

陳文勝進一步分享，永慶不動產八德廣豐桃智加盟店的創業4人組，平均年齡31歲，他們已經進入人生另個階段－想在生活、家庭、工作中找到平衡點，想擁有「快樂生活自己做主，財富自由自己決定，快樂工作共同打造」的未來，所以攜手一起創業。

雖然才營業1個月時間，因為八德廣豐桃智加盟店同仁專精商圈，涵蓋了桃園金三角－龍安、大湳、藝文特區，加上陳文勝「把客戶當朋友、將夥伴當家人」的經營理念，讓他們第1個月就交出業績200多萬元的漂亮成績單。

陳文勝充滿鬥志的說，第一個月的表現，超乎預期的好，讓全店士氣倍增，也讓他許下承諾：5月底全店業績達450萬元，將舉辦台灣兩天一夜員工旅遊；年底前每個人若做到設定的業績目標，將舉辦國外員工旅行，用公費帶大家出國旅行，犒賞大家認真工作。

展望未來，陳文勝希望以「樂在生活、開心工作、照顧家人」號召更多志同道合的夥伴加入，並在未來3年內，將以1年1間店的速度，為夥伴和自己打造可永續經營的事業版圖。

以「樂在生活、開心工作、照顧家人」作為號召，陳文勝期許為夥伴和自己打造可以永續經營的事業版圖。

(中時電子報)