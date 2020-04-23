美國政府官員表示，美國國會已批准新增海外援助資金2.7億美元（約合台幣82億元）用以對抗新冠病毒的疫情，並對世界衛生組織(WHO)進行全面評估，「不會給世衛組織一美元」，同時會尋找替代世衛組織之外的合作夥伴。

據《美國之音》報導，美國國際開發署（USAID）代理署長巴爾薩（John Barsa）表示，美國政府對WHO的評估將是全面的，而且有很多管理上的問題，包括世界衛生組織如何「對成員國的行為進行問責」。其中關鍵問題是，「世界衛生組織的管理是否以應有的方式進行？」

報導指出，美國總統川普上星期宣佈停止向世界衛生組織提供資金，並對該組織處理新冠病毒全球大流行的方式進行審議。他指責世界衛生組織推廣大陸所發布的有關病毒的虛假資訊，導致疫情惡化。

巴爾薩說，美國政府同時將在世界衛生組織以外尋找替代合作夥伴，繼續開展疫苗研製等重要工作，確保美國的對外援助不受影響。與此同時，美國政府也宣佈，經國會批准，美國的海外援助資金將增加2億7000萬美元，用以對抗新冠病毒的疫情。

報導表示，美國國際開發署對外援助主任理查森（Jim Richardson）說，儘管美國停止對世界衛生組織提供資金，但美國的對外援助將繼續進行。他說，「今天流出的每一美元，我們都不會向世界衛生組織提供，我們將向其他組織提供。」

(中時電子報)