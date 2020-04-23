來自越南的中華醫事科技大學幼保系學生杜艷嬌莉（中）以「第一位越南華語流行音樂歌手」打響名號。（曹婷婷攝）

來自越南的中華醫事科技大學幼保系學生杜艷嬌莉，參加可澄音樂文創發片歌手培訓大賽奪冠，近日發表「幸福時光」單曲，進軍歌壇，以「第一位越南華語流行音樂歌手」打響名號。

越南河內高部廓高中畢業後，遠離家鄉來台灣求學的杜艷嬌莉，從小喜歡唱歌、跳舞，因為對幼教有興趣，耳聞台灣幼保專業人才培育專業，同時，她從高中就經常聽華語流行歌曲自學華語，久仰歌手A-Lin名氣，慕名來中華醫大求學。升上大三的她說，音樂和舞蹈可以融入幼教專業，因此，大一起不僅參加校內歌唱社團，也主動報名參加學校舉辦各式歌唱比賽。

去年，台南市政府頒發南向專班學生獎學金時，頒獎典禮上，杜艷嬌莉獲邀上台歌唱表演，甜美歌聲征服人心；可澄音樂文創去年舉辦發片歌手培訓比賽，杜艷嬌莉報名參賽，一鳴驚人，拿下該次發片歌手培訓比賽的冠軍，近日如願以第一位越南華語流行音樂歌手，進軍歌壇。

杜艷嬌莉演唱的「幸福時光」甜美歌聲搭配動態MV在各網路社群媒體播放，讓她一時之間成為校園風雲人物，「華醫繼A-Lin之後又要多一位歌手校友了！」

杜艷嬌莉23日在幼保系主任傅清雪陪同下，特地穿著單曲發表時拍攝海報服裝拜訪校長曾信超，並贈送「幸福時光」單曲小型海報給曾校長分享喜悅，並當場清唱，期盼用歌聲撫慰大家在疫情中緊繃的情緒，有更多力量和勇氣來度過挑戰和難關。曾信超對杜艷嬌莉的好歌聲稱讚不已，並贈送玉飾項鍊祝福。她也透露，音樂公司計畫母親節前夕幫她發布第2支單曲vp，祝福全天下的母親幸福快樂。

(中時 )