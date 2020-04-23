男北市開車朝捷運站開6槍 警方看完這麼說(影片取自網路)

砰砰！北市街頭驚傳槍響，網路上傳一段男子坐車內邊罵髒話邊對著窗外開槍，影片還能看到他開槍的地方是捷運站出口，相當離譜。不過警方看完影片表示男子使用的手槍應該只是道具槍，正在調查中。

這段16秒的影片中，一名短髮男子坐在行駛中的車輛叫囂，向著窗外開連開了6槍，相當兇狠，這段影片被許多網友傳到網路上，警方就影片的背景研判開槍的地點就在捷運國父紀念館站出口旁的忠孝東路，將追查涉案車輛。警方也表示，男子開槍時未見有後座力，研判這應該只是一把道具槍。

(中時電子報)