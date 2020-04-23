男北市開車朝捷運站開6槍 警方看完這麼說 18:052020/04/23 中時電子報 湯萱樂 、中時、 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 砰砰！北市街頭驚傳槍響，網路上傳一段男子坐車內邊罵髒話邊對著窗外開槍。(翻攝自影片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 男北市開車朝捷運站開6槍 警方看完這麼說(影片取自網路) 砰砰！北市街頭驚傳槍響，網路上傳一段男子坐車內邊罵髒話邊對著窗外開槍，影片還能看到他開槍的地方是捷運站出口，相當離譜。不過警方看完影片表示男子使用的手槍應該只是道具槍，正在調查中。 這段16秒的影片中，一名短髮男子坐在行駛中的車輛叫囂，向著窗外開連開了6槍，相當兇狠，這段影片被許多網友傳到網路上，警方就影片的背景研判開槍的地點就在捷運國父紀念館站出口旁的忠孝東路，將追查涉案車輛。警方也表示，男子開槍時未見有後座力，研判這應該只是一把道具槍。 (中時電子報) #開槍 #警方 #影片 #男子 #北市 #捷運站 #叫囂 #警方 #道具槍 #槍枝 #開車 也許您會感興趣 推薦閱讀 愛紗把自己當新人還想學後製 04:102020/04/19 娛樂新聞 持雙槍計畫性投案 夜店口角開槍恐嚇判徒刑3年 12:072020/04/19 社會 惡少超商門口叫囂 店員勸阻反被西瓜刀砍 14:532020/04/20 社會 屁孩超商門口叫囂 店員勸阻竟被西瓜刀砍 15:172020/04/20 社會 新北反悔？八里汙水廠移交卡關 13:282020/04/21 生活 八里汙水廠 移交新北卡關 04:102020/04/22 地方新聞 防疫同時維護治安 苗栗縣警局查獲槍枝毒品 15:182020/04/22 社會 7旬翁開車衝破護欄墜橋慘死 家屬請求國賠敗訴 17:082020/04/22 社會 新北水肥無處去 業者慌民眾罵 04:102020/04/23 地方新聞 社區服務超積極 信義房屋甜美女房仲智取詐騙集團 09:582020/04/23 財經 社會熱門新聞 敦睦陳道輝遭拔官 前海軍少將張鳳強怒轟嚴德發：無知無能又無恥！ - 社會 獨／防疫旅館隔離者整夜咆哮 北投里長爆氣開嗆 - 社會 敦睦艦隊19天機密行程曝光 最遠接近新加坡 - 社會 曾是世界最強壯小孩 5年後的身高竟然… - 社會 瞎毀？周揚青揭羅志祥超渣內幕 台鄉民竟狂酸她！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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