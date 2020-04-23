台中市60多家基層診所23日發起號召成立「防疫志願軍」大隊，台中市衛生局長曾梓展（前左）授旗。（張妍溱攝）

海軍敦睦艦隊磐石艦爆發新冠肺炎群聚感染擴大，讓人民恐慌，為減少社區傳播風險，台中市60多家基層診所23日發起號召成立「防疫志願軍」大隊，配合政府防疫政策，關鍵時期診所醫師齊心抗疫，防堵新冠肺炎病毒在社區傳播的可能性。

宣誓高喊「我們準備好了！」，診所醫師們組成「防疫志願軍」大隊，台中市衛生局長曾梓展授旗並表示，疫情期間，返台民眾有6成以上會先到診所就醫，診所醫師站在第一線執行醫療防疫工作，為台中市民的健康把關，扮演重要的防疫角色。

理事長們表示，大家熱血投入疫戰，要與政府並肩作戰，後續視疫情發展，只要有需求，隨時配合中央政策協助相關防疫作為。針對敦睦艦隊爆發群聚感染事件，台中市診所協會理事長廖文鎮說，敦睦艦隊感染者都是年輕人、體力好，大多無症狀，推斷這波疑似無症狀者讓病毒帶進軍艦，提醒普篩相當重要。

診所醫師說很願意站出來，支援社區篩檢工作，短短1周，60多位診所醫師主動報名「防疫志願軍」；衛生局指出，防疫人力持續招募，盼藉此成立防疫大隊，減輕醫院負擔，儲備防疫量能；另300多家基層診所提供通訊診療服務，讓居家隔離、檢疫或自主健康管理民眾即使無法外出就醫，仍有妥適的醫療照護。

(中時 )