米其林推薦正宗泰式料理NARA Thai Cuisine其姐妹品牌「Lady nara」，號稱泰國曼谷最強網美餐廳，繼台北統一時代店及中壢SOGO店開業後，掀起IG打卡熱潮，今(23)日宣布新竹SOGO店新開幕，也將推出限定新品「泰奶抹醬法式土司 」與風靡泰國的「鹹蛋黃炸雞」風味料理，新竹民眾可搶先體驗一甜一鹹的新品組合。

圖為限定新品「鹹蛋黃炸雞」售280元。（ Lady nara提供）

Lady Nara在英文和梵語中皆意指「女人」，顧名思義是專為女性打造，店內裝潢為女性設計大自然花園般的舒適用餐環境，運用幾何形狀與原木色桌椅，打造別出新裁、時尚優雅的氛圍，還特地從泰國進口手工編織「孔雀椅」。

圖為「泰舒芙」售360元。（ Lady nara提供）

餐點部分以融合傳統泰式烹調手法與全球特色料理，呈現新款輕食、鹹食、甜食與特色飲品，比如「香辣蟹肉櫛瓜麵」將歐美盛行的零澱粉健康飲食，套入泰式香辣爆炒、「泰舒芙」則是泰式口味遇上法式甜品，鬆軟的舒芙蕾鬆餅搭配泰式奶茶鮮奶油醬，讓人感到療癒。

圖為「香辣蟹肉櫛瓜麵」售370元。（ Lady nara提供）

Lady nara新竹店即日起至6月30日限定販售泰奶抹醬法式土司及鹹蛋黃炸雞，最低只要260元起，且消費滿2000元就贈送主廚特製的母親節「泰茶小圓蛋糕」，拍下蛋糕並上傳至官方FB活動貼文留言處，還有機會獲贈「甜醬雞米花」電子兌換券。

(中時 )