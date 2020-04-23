桃園市楊梅區七旬老翁找不到回家的路，獨自一人在無人的鄉間路上徘徊，所幸有路過民眾機警發現，報案後警方透過身分識別系統，順利協助老翁返家。

家住在楊梅的73歲郭姓老翁，22日下午2時多被民眾發現在楊湖路三段附近徘迴，由於當地多為鄉間道路，擔心老翁迷路找不到回家的路，且當地人煙較少，駕駛車速若一快容易出意外，故報警請警方協助。

楊梅分局上湖所警員林家瑋、賴彥竹到場後，先將老翁帶回派出所內，不過老翁感覺十分驚慌失措，無法明確回應警方問題，經警方耐心安撫後，才說出基本資料，警方也協助聯絡老翁家人，請家人至派出所接老翁回家。家人找到老翁後，除了終於卸下心中擔心的大石頭，也都相當感謝警方熱心協助與照護，「不然不知道會不會發生什麼危險」。

楊梅分局長林信雄表示，為了讓長輩回家的路更安全，平時應多關心、多提醒長輩外出交通安全，建議多搭乘大眾運輸工具，家中長者若有失智症狀況，可協助失智長者指紋建檔。

(中時 )