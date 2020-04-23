新竹市警局在暑期保護青少年─青春專案表現優異，今年度專案評比更獲全國丙組第二名特優，由於疫情之故，為確保各級政府防疫期間部署整備工作與整體防疫能量，表揚方式調整由各獲獎地方政府祕書單位擇適當時機呈獻獎項予縣市首長，23日副市長沈慧虹代表市長林智堅由市警局長鄧學鑫獻獎。

針對青少年犯罪，市警局投注高度人力，在青少年擴大預防犯罪宣導部分與時俱進，善用臉書、網紅，與年輕人拉近距離，在淨化成長環境部分針對青少年流連之處加強查察，並跟店家宣導守護青少年，不讓他們去碰菸毒。

在青春專案長達3個月的執行期間，警政單位統計數據顯示，少年毒品及各類犯罪人次較前期有下降趨勢，顯見透過強化青少年法治教育與活動安全宣導，以及降低環境危險因子，及早預防青少年偏差行為及防制被害等作為，成功營造優質青少年成長環境，讓居住在幸福城市中的青少年，能安心健康的學習、成長。

(中時 )