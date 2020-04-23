敦睦遠航艦隊官兵集體染上新冠肺炎，震驚全台，國防部率先懲處艦指部指揮官高嘉濱中將與109敦睦支隊長陳道輝少將。陳道輝在昨天(22日)接受立委電話質詢時，激動表示自己奉命行事，沒有做對不起大家的事，結果遭參謀總長敖以智當場打斷，搶過手機急掛電話，遭質疑是否有不可告人內幕，對此國防部副部長張哲平上將今天記者會出面解釋了。

國防部今天下午的記者會中公開書面資料，反駁陳道輝稱有回報發燒情形。軍紀總督察長室表示查詢回報發燒數為0，也在今早致電陳道輝，請他說明昨日備詢時的說法，陳道輝則表示他應該是在3月11日回報有扁桃腺發炎案例，可能是昨天記憶中有點落差，才會出現此情形。

張哲平隨後補充說明，昨天陳道輝少將情緒不穩，有些波動，怕繼續講下去恐讓事態惡化，且敖以智在拿走手機之前，國防部有先跟呂玉玲召委報備，顧慮到陳道輝情緒不穩，恐不適合繼續發言，獲得呂玉玲同意後才將手機拿走，並非敖以智強硬搶走手機，他也跟當時在現場的敖以智和海軍副司令梅家樹確認過此事。

網友也分兩派表示：「發燒都沒通報，該懲處」、「還說沒隱瞞」、「投書給朱學恒的小兵知道嗎」，但也有人支持陳道輝：「可憐哪，被逼吞下去」、「要被記錯了嗎」、「哀，陳少將請修正自己記憶吧」、「說你記錯就記錯」、「各位艦長知道了吧，以後什麼紀錄都記得要備份」。

(中時電子報)