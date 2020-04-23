新冠肺炎疫情造成能源需求減少，加上原油儲存空間又逼近滿載，導致日前原油市場出現崩跌，5月紐約原油更是首無前例的出現負油價，造成市場上恐慌情緒蔓延，不過，價值投資大師霍華馬克斯表示，由於「儲油槽爆滿」導致儲存石油不敷成本，因此油價跌破零元是「完全合理」。

據CNBC報導，霍華馬克斯認為，「儲存石油必須花錢，而且儲存空間也不是無窮無盡，目前還能儲油的地方也不多因而價格昂貴，現在去購買原油，並不是划算的舉動」。所以他認為，日前原油跌至負數，並非投資人恐慌而是完全合理的結果。

霍華馬克斯也指出，「在儲油空間持續短缺下，油價將保持低點」。另外，他也補充說，「因為部分油井的開採需要靠壓力運作，關閉壓力將會更有風險，這也是為什麼，即便在面臨需求減少、儲存空間不足等問題，業者仍會持續產油」。

所幸，原油期貨在面臨兩天的重挫後，周三(22日)出現反彈，6月紐約原油上漲19%，收在每桶13.78美元，布蘭特原油也收高5.4%，達每桶20.37美元。激情表現也帶動今日(23日)台股原油ETF表現，元大原油正2終場漲幅25%，收2.58元；街口布蘭特油正2大漲近30%，收在4.8元。

(中時電子報)