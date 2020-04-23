基隆市今年度的國民中學技藝競賽已於3月31日辦理完畢，競賽分為11職群14個主題進行，總計461人報名，共122名學生獲獎。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆報導）

基隆市今年度的國民中學技藝競賽已於3月31日辦理完畢，競賽分為11職群14個主題進行，總計461人報名，共122名學生獲獎。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆報導）

基隆市今年度的國民中學技藝競賽已於3月31日辦理完畢，競賽分為11職群14個主題進行，總計461人報名，共122名學生獲獎，得獎名單已公告於教育處全球資訊網，市府教育處指出，安樂高中國中部共有21名學生獲獎，為本屆最大贏家，明德國中則以19人居次。獲獎學生可在技優甄審、實用技能學程等入學管道，取得相關積分或優先分發的機會。

教育處指出，廚藝製作第一名的吳斌瑋是明德國中技藝專班學生，因為爸爸是廚師的關係，每每看到爸爸滿身大汗在悶熱、充滿油煙的廚房忙進忙出的背影，都會覺得爸爸很辛苦，但他看得出來這是爸爸喜歡做的事，在耳濡目染下，吳斌瑋也想走餐飲這條路，他加入了明德國中技藝專班去學習餐飲，常有人會問他：「學這個辛不辛苦？」，他總是回答：「辛苦是一定的，但我喜歡。」

教育處說，正濱國中餐飲服務技術第一名的劉濰誼，在設備與練習時間有限的情形下，利用午休時間默默練習，一個人一筆一劃在教室黑板上，仔細地畫下一個個餐盤叉具，為的是讓自己熟記每個物件的樣子與正確擺放位置，劉濰誼從不抱怨資源匱乏，反而積極找出應變方式與解決策略，為了分擔家計，如今也因為獲獎，有機會透過技優甄審進入公立學校就讀，完成他孝順貼心的願望。

教育處長林祝里表示，基隆市長期積極推動生涯發展教育及技藝教育課程，獲獎是對學生及教師的肯定，但競賽成績並非技職教育最終目的，能夠讓參與技藝教育的同學們在初階技職試探教育中重新燃起學習的成就感，真正學到技術、用到技術，並能適性揚材，找到適合的人生方向。

(中時 )