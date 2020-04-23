邱男涉嫌凌虐3歲親生男童，以鐵衣架鞭打。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

2歲多男童去年11月間被送醫救治，他遍體麟傷已無心跳、頭骨凹陷，經搶救不治。檢方偵辦發現，男童去年10月間結束安置返家，遭25歲狠父邱男涉以衣架鞭打、繩捆手致流血等殘暴施虐月餘，生母王女竟冷眼相對，而致慘死。檢方偵結，以小生命竟葬送在親生父母之手，令人不勝唏，依家庭暴力之凌虐致死及遺棄致死罪，起訴這對凶暴父母，並求處重刑。

25歲邱男與42歲王女生下第3個兒子後，因經濟狀況不佳，在2016年將男童交由家防中心安置。2歲多男童在2019年9月20日結束安置，由雙親接回租住的套房同住照顧。

男童因不習慣新環境，常哭鬧要回安置家庭，邱男惱怒竟凌虐男童，每天持鐵衣架鞭打頭及背部、用細繩綑綁雙手致血跡斑斑，洗澡用蓮蓬頭打到跌倒頭撞洗手台及地板。

男童在2019年11月16日晚間被打到昏迷、休克，邱男以CPR施救，但男童清醒後，還是逃不過凌虐悲慘命運，男童在於11月17日晚間進食時失去意識倒地、休克，邱男竟還持吹風機以熱風吹男童胸部及臉部，經夫妻兩人緊急送醫，但到院前已死亡。

就讀幼保的王女，每天冷血目睹親身兒遭凌虐長達月餘，未曾阻止，見兒子疑似腦震盪、頭部出血不止及身體冰冷等異常現象，從未帶去就醫，放任傷勢惡化，甚至取消家防中心訪視，阻斷兒子與外界接觸及求救機會。

邱男及王女到案，仍矢口否認男童死亡是他們造成，甚至推責到已身亡的男童身上。承辦該案檢察官黃嘉生感嘆：「怎會有這樣的父母？」，男童被送醫時，全身新舊傷勢雜陳、已無心跳、臉部明顯燙傷，醫護人員發現他的頭骨疑似骨折凹陷、血還從鼻孔噴出，慘狀令人不忍卒睹，經透過手機數位採證才找到父母涉案跡證，並向法官判處重刑。

全案檢察官偵結，並在對這起人間悲劇的起訴書文末指稱「當男童終於獲得醫師治療機會時，已成為冰冷遺體」，小小生命竟葬送在親生父母手上，令人不勝唏噓。

(中時 )