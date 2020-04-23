為解決居家檢疫民眾困擾以及減輕里幹事、警察收到電子圍籬誤報而奔波狀況，市警局希望能透過科技解決問題，4月初與市府工策會研擬改善方案，並找上工研院合作研發智慧居家關懷管理系統APP，首波以外籍人士為主，接下來將推廣到全市居家檢疫民眾。市長林智堅23日到埔頂派出所實地操作，了解該APP功能。

各縣市居家隔離與檢疫人數眾多，電子圍籬誤報頻率高，時常造成村里幹事與警察疲於奔命，市警局決定從改善手機定位功能做起，加上市府工策會也正想辦法解決里幹事電話關懷工作量過大問題，4月初雙方共組新竹防疫隊合作發想，並請工研院將發想轉換為實際智慧居家關懷管理系統APP。

該APP透過多元感測資訊，每5分鐘可核對定位，將誤差距離縮小到10公尺內，並可視訊訪查、配合手機FaceID、TouchID來確認個案身分，利用線上視訊查訪，減輕里幹事負擔，同時避免他人代回造成防疫漏洞，還可提供個案歷史移動軌跡，方便疫情調查。

智慧居家關懷管理系統APP僅10天便完成系統設計，再透過近兩周的除錯，22日正式上路。市警局表示，目前僅有中英文兩套系統，首波以14名外籍居家檢疫者為主，已有4人使用，未來也會將這套APP推薦給衛生福利部疾病管制署參考。

林智堅23日前往埔頂派出所視察慰勞，確認防疫物資是否齊全外，警察同仁在現場進行防疫勤務演練，操作電子圍籬系統、演練居家隔離、檢疫工作標準作業程序以及智慧關懷居家管理系統APP演示。林智堅肯定警察同仁在防疫期間的辛苦付出，強調會做警察同仁最堅強的後盾。

(中時 )