埔里鎮桃米社區休憩空間，榮獲建築園冶獎。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

2020建築園冶獎公布，南投縣共有埔里鎮桃米社區休憩空間等8處獲獎；南投縣政府祕書長洪瑞智表示，南投縣首度參加公部門建築評審，希望藉由參與過程，了解空間設計和特色運用技術，讓環境更美好。

南投縣建設處長李正偉指出，今年獲得建築園冶獎名單中，公共建築景觀類有2項，都由水保局南投分局提出，分別是埔里鎮桃米社區休憩空間建置統包工程、仁愛鄉南豐社區綠色友善廊道及休憩空間營造工程。

校園建築景觀類，得獎作品2項，包括是南豐國小和愛蘭國小老舊校舍整建工程。社區文化景觀營造類，得獎4項作品包括名間鄉新北社區開心農場、國姓鄉福龜社區環境景觀綠美化及生態池復甦計畫、草屯鎮碧洲社區友善公園、草屯鎮雙冬社區「圳源湧流，活躍益康」。

李正偉說，南投縣的提案由高雄、台南、彰化和台中的專家擔任評審委員，以示客觀公正。南投縣不動產開發公會理事長陳明賢則表示，2021年建築園冶獎，將把南投縣私部門建築也納入，擴大園冶獎的規模與影響力。

(中時 )