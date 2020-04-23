針對敦睦支隊染疫ㄧ事，海軍司令劉志斌上將23日透過國防部發布影片表示，現在我們的敵人中共正在大肆宣傳國軍遭受重挫，也期待國軍產生戰力的縫隙，但是他們錯了，我們要讓他們知道，國軍面對敵人的威脅，絕對不會有絲毫的鬆懈，所有的戰備演訓維持正常進行，保持最強的戰力和戰備，堅守崗位，我們用行動證明，中華民國國軍，手不會放，情不會淡，心不會散，有誤失但是不會退卻，會跌倒但是不會氣餒，我們必將會克服橫逆，成為更勇敢的國軍。

在海軍發布劉志斌的影片前，國防部今（23）日表示，中共遼寧號航空母艦(CV-16)及所屬護衛兵力5艘(護衛艦-542／598、驅逐艦117／119、快速戰鬥支援艦-965)，本（4）月12日經巴士海峽進入南海，於昨（22）日結束南海航訓後，再次航經巴士海峽續向東航行。期間，國軍除運用聯合情監偵系統全程監控外，並於我ADIZ內派遣海軍艦船8艘擔任警戒、監控及側護任務，確維國家安全與區域和平穩定。

4月23日正好是大陸海軍節，外界分析，遼寧號編隊特地於南海返回台海周邊海域，是要向美台展現肌肉。

(旺報 )