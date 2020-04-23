根據最新實價揭露資訊顯示，台北市出現多筆知名上億元豪宅賠售交易，根據全國不動產企研室統計，包括中山區「中山世紀」繼頂樓慘賠3671萬之後，11樓戶於今年1月再賠掉2700萬元；以及金華街名宅「大安石翫」4樓戶，持有4年也在1月賠了1000萬元；至於內湖名宅「國美詠山」11樓戶則因進場時間早，持有8年多小虧172萬元出場。

全國不動產企研室表示，中山區「中山世紀」曾被媒體稱為落難豪宅，其14樓頂樓戶在2017年11月以總價1億5300萬元售出，相較102年預售時的1億8971萬元價格，慘賠達3671萬元出場；而此次再出現11樓交易，根據實價登錄顯示，「中山世紀」在今年1月出現1億2500萬元交易，而前一手屋主在2018年10月以1億5200萬元買進，持有1年多慘賠2700萬元出場，虧損驚人。

全國不動產董事長葉春智指出，「中山世紀」位中山北路二段，鄰近民權西路捷運站，設計單層單戶共13戶，在2013年房市正火熱時預售，因此即便規劃大坪數豪宅，仍締造三個月完銷的銷售佳績，買方名人群聚。不過隨著房市下修，開始出現賠售窘況，此次11樓戶不僅賠了2700萬元，單價也從107.5萬元下修至86.43萬元，不但創下社區單價新低，更跌破百萬元行情。

大安區「大安石翫」位金華街，實價登錄僅揭露3筆交易，全國不動產總經理藍怡婷表示，其中4樓戶在2015年12月以1億1000萬成交，屋主持有4年，於今年1月以1億元整售出，賠售千萬元。以此筆交易面積共115.25坪，含6個坡道機械車位、約1200萬元行情拆算，每坪從115.59萬元跌落至103.8萬元，顯見即便是大安區燙金門牌，在房市波動下也難逃虧損，單價也創下社區新低。

而內湖億級名宅「國美詠山」，則出現小虧172萬元的11樓戶，因進場時間早，前屋主持有8年多，總價從1億510萬元些微滑落至1億338萬元。

大家房屋企研室主任郎美囡表示，中山區豪宅轉手賠售案例屢見不鮮，根據實價資料，中山區豪宅「德杰FLORA」共有五筆轉手資料，屋主都是賠售出場，其中台新金董娘因買進單價較高，也賠了1700萬元。億元級豪宅在北市的大安區、信義區有更多選擇，松山、大安近幾年新案選擇也多，估計屋主有資金需求急於求現。

(中時電子報)