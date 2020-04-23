竹市美式大賣場每到假日附近交通常打結，不少民眾從慈雲路往園區方向，時常從埔頂二路提前迴轉至賣場，但該路口禁止迴轉，原因是將造成三方車流回堵，但不少用路人為貪快不願從前方陸橋下方迴轉道行駛，日前就有民眾發現無警方站路口，一時心急從埔頂二路直接迴轉，卻不慎開上分隔島，吃了罰單又車損，得不償失。

慈雲路為竹北前往園區交通要道，附近又有國道一交流道，每逢上下班時間及假日車流量大，尤其周末有來自大新竹地區的民眾前往美式大賣場及運動用品賣場購物，排隊等入場的車潮多到被網友戲稱是貪食蛇，也因此慈雲路及埔頂二路交叉口時常有民眾違規迴轉及車禍案件發生。

該路口有兩面告示標明禁止迴轉，但不少民眾為了貪快視若無睹，日前就有民眾硬是要迴轉，卻又因駕駛技術不佳，直接開上分隔島動彈不得，只好報案請求警方協助。警方坦言，確實有民眾「以為警察沒看到」，就忽視交通意外風險。

警方表示，按理應往前直行至龍山東路、西路方向迴轉，該處設有專屬迴轉道，只是民眾可能心急不願多費路程，但若硬要在埔頂二路迴轉，將導致對向、左側以及後方的車流回堵，甚至影響經國大橋方向的來車。警方呼籲民眾切莫貪快違規迴轉，以免吃上罰單甚至造成車禍意外發生。

(中時 )