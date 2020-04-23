《成化十四年》成龍監製古裝懸疑探案網劇，由官鴻、傅孟柏、劉耀元、賈靜雯、李立群、王茂蕾等主演。傅孟柏回憶與賈靜雯合作，拍攝第一天初次見面時賈靜雯對他說：「終於見到你本尊了，就是被大家說像我先生的人。」劇中劉耀元被賈靜雯撫養長大，劉耀元直說「第一眼見到她有點害怕，畢竟是小時候女神，但她特別溫柔，會告訴我哪些地方情緒多一點，過程中我出差錯、忘詞，她依然陪我一遍一遍的拍，特別感謝。」

開播以來官鴻每番查案總受犧牲，被關牢裡、遭扣薪水、扮乞丐，昨日播出還扮上女裝，假冒「崔媽媽」身分去談生意追查案件，卻反被劉耀元飾演的夥伴汪植無情嘲笑。官鴻貼出女裝自拍照說：「這位女裝不是我，是我遠房親戚崔媽媽」，以及展現自己纖細的腰，引來網友大贊外，傅孟柏也貼出他性感照片反虧「真的嗎？」，更笑說「可以去演女性角色」。

官鴻扮女裝魅惑驚豔受讚賞。（愛奇藝台灣站提供）

拍攝5個月以來，官鴻無時無刻抱著劇本，深怕自己忘詞，傅孟柏爆料：「我喜歡看他忘詞時候的樣子，很可愛。」不過也心疼官鴻得犧牲睡眠，才有辦法隔天將三四頁紙的劇本量念出來。

傅孟柏透露自己不會騎馬，戲中要呈現熟練自在的樣子，「甚至差點被馬後踢，真的快嚇死。」印象深刻的還有吊威牙，不過成家班做足配套讓他安全感十足：「我居然在空中睡著」，甚至被工作人員笑：「傅老師吊威牙在空中很舒服吧！」

官鴻扮女裝自拍。（愛奇藝台灣站提供）

與成龍監製合作，傅孟柏與官鴻異口同聲表示受益良多，官鴻形容：「大哥見到面會微笑跟大家握手，非常親切，希望向他學習對事情的包容與世界觀。」傅孟柏則笑自己佔了成龍便宜，原來是成龍近年才將所學傳授給晚輩，此次受親臨指導卻被誤以為緊張，傅直說「成龍來指導你武打，能不興奮嗎！」他特別印象深刻是學到「受攻擊的角色才是真正主導一切的角色」被刀刺才是控制攻擊對方的人，這個觀念讓自己武戲拍攝如魚得水。

除了監製成龍之外，還有賈靜雯、李立群、王茂蕾等前輩出演，《成化十四年》即日起每週二至週五晚上8點，VIP搶先看，愛奇藝台灣站獨家播出。

傅孟柏貼出官鴻扮女裝撫媚照。（愛奇藝台灣站提供）

傅孟柏笑自己佔了成龍便宜。（愛奇藝台灣站提供）

傅孟柏心疼官鴻五個月無時無刻抱著劇本。（愛奇藝台灣站提供）

劉耀元與賈靜雯合作相當緊張讚溫柔女神。（愛奇藝台灣站提供）

官鴻為戲扮乞丐。（愛奇藝台灣站提供）

傅孟柏拍攝過程最為困難是不會騎馬。（愛奇藝台灣站提供）

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