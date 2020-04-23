跟著蝴蝶去旅行，品嘗魚池紅茶，右起蔡培慧、廖志城、陳榮俊、劉啟帆。（廖志晃攝）

跟著蝴蝶去旅行，體驗製作紅茶。（廖志晃攝）

埔里鎮是蝴蝶王國，發現蝴蝶種類達210多種，占全國半數以上！水保局南投分局結合日月潭風管處，以日月潭為中心，涵蓋埔里鎮、魚池鄉、水里鄉、集集鎮與信義鄉，規畫13條遊程，歡迎大家避開疫情，走進農村，跟著蝴蝶去旅行。

跟著蝴蝶去旅行遊程，23日在日月潭雲品溫泉酒店揭開序幕，水保局南投分局長陳榮俊、行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧、日月潭風管處長洪維新、魚池鄉長劉啟帆及埔里鎮廖志城，都到場共襄盛舉。

陳榮俊表示，此次在日月潭周圍農村社區，開發13條極具特色的深度體驗遊程，結合豐富自然的生態景觀、日月潭紅茶產業、友善耕作農特產品，以及特色文化等深度體驗元素，展現水沙連地區農村的活力與獨特，提供國人紓壓又安心的多樣選擇。

洪維新表示，未來，風管處將建立產業平台，協助旅宿、農特產及遊程行銷。

蔡培慧表示，因應防疫，請大家從擁擠的空間走出來，擺脫被手機控制的人生，走入農村體驗生活的美好，尋找真正想要的生活。

廖志城說，埔里鎮是蝴蝶王國，還有豐富多元的族群，展現各種風貌的文化和美食，歡迎大家到埔里採香菇、茭白筍，體驗精采的山城風情。

劉啟帆表示，魚池鄉除了可以體驗採紅茶及製茶，還有香菇、蘭花及水晶咖啡，而在東光村的向天圳更是全台灣蝴蝶最多的地方。

陳榮俊說，跟著蝴蝶去旅行遊程，透過分散人潮搭配預約措施，不僅掌握旅遊人數、提升旅遊品質，也讓遊客可以深入的玩遍每條路線，降低因人潮集中群聚感染的風險。遊程會帶領遊客走進蝴蝶樂園，拜訪保育類黃裳鳳蝶，在香菇生長的木頭尋找鍬形蟲的蹤跡，鯉魚潭池畔品嘗特色蝴蝶餐點；小朋友可以看山茶籽變身苦茶油的過程，觀察台灣白魚如何與茭白筍共生，體驗採茭白筍的樂趣，晚上欣賞漫山遍野的螢火蟲！相關訊息請查詢FB「農村小童」或「農萊」粉絲專頁。

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