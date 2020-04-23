台灣醫事行動聯盟發起人吳欣岱強調，普篩不是保護醫護人員，只會造成對立和檢驗能量的浪費。（本報資料照／袁庭堯高雄傳真）

民進黨市議員陳致中認為普篩是韓市府抵擋罷韓的策略。（取自陳致中臉書／袁庭堯高雄傳真）

槓上「高雄民間防疫聯盟」推動高市4千醫護人員普篩，台灣醫事行動聯盟23日強調，普篩會造成檢驗能量浪費，又有「偽陽性」風險，屆時反倒造成數百人居家隔離。該聯盟同步發動網路連署，號召高市醫療人員發聲反制。

高雄市長韓國瑜日前在防疫記者會中表示，擔心一線4千名醫護人員感染，準備推動普篩，也籌措足夠資金應對。

台灣醫事行動聯盟發起人吳欣岱透過台灣基進黨發出聲明，強調因應中央疫情指揮中心政策，一線醫療人員只要由醫師判定就可進行篩檢，普篩不是保護醫護人員，只會造成對立和檢驗能量的浪費。

此外，普篩有5％的誤判率，屆時可能將造成幾百人居家隔離，衍生更多醫療人力浪費。台灣醫事行動聯盟呼籲高市醫護人員加入網路連署、反對高市府的普篩計畫。

Ｗecare高雄也在臉書分享麻醉專科醫師邱豑慶貼文，質疑「高雄民間防疫聯盟」成員不專業。高市鳳山區議員黃捷則批評普篩至少需要1千多萬元，4千人次普篩更是耗時，快篩試劑也須由中央統一調度、不宜由高市府提報。此外，「一線人員」資格該如何認定？

民進黨市議員陳致中更直指普篩是韓市府計畫性將情勢推向封城、抵擋罷韓的策略。

(中時 )