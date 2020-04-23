台北時間15:15分公佈的法國4月Markit製造業PMI初值大幅不及預期，歐元兌美元短線走低5點至1.0802。具體數據顯示，法國4月製造業PMI初值為31.5，刷新新低紀錄；法國4月綜合PMI初值降至11.2，為1998年以來最低水平。緊接著15:30分公佈的，德國4月製造業PMI初值也低於預期，具體數據為：德國4月製造業PMI初值為34.4，為逾11年新位，原預期值39。而德國4月綜合PMI初值為17.1，也創新低紀錄。

法國本月的商業活動降幅甚至超過預期，創下歷史新低。作為歐元區第二大經濟體，法國全國範圍內的商店和工廠紛紛關閉。自3月中旬為控制疫情爆發而在全國範圍內實施禁閉以來，許多企業的活動已陷入停滯，令法國經濟陷入政府所預期的戰後最嚴重衰退。

而機構評法國4月PMI數據：因全國範圍的封鎖措施，歐元區第二大經濟體的商店和工廠均關閉，法國的商業活動在3月大幅下滑，跌至歷史新低，服務業首當其衝，製造業表現較好，但也跌至歷史新低，政府預計法國經濟將陷入戰後以來最嚴重的衰退。

至於歐盟第一大經濟體的德國，Markit經濟學家Smith對此表示，4月的PMI數據完全揭露了疫情對德國經濟的影響，製造業和服務業活動以前所未有的速度減少。相較於金融危機時期錄得的36.3，德國4月綜合PMI初值錄得17.1，揭露了疫情對德國企業的慘痛影響。服務業受到疫情的衝擊最大，4月服務業PMI初值也是創紀錄新低。疫情導致的急劇下降的需求和供應限制也影響了製造商。

下來還有一大批的PMI即將公佈，從目前的情況看，數據都不會太好看，眾所周知，新冠肺炎疫情席捲全球，而經濟發達的歐美地區又是此次疫情的重災區，各種經濟活動普遍停滯，除了零售行業的不振外，關乎經濟命脈的製造業更是各位投資者關注的焦點。此前東盟七國製造業PMI就普遍下跌。自3月份以來，歐洲的製造業面臨嚴重考驗。數據顯示，歐洲汽車製造業行業正面臨2008年全球金融危機以來最大的危機。

這無疑都是對歐元來說是一種打壓，接下來，歐元/美元可能會繼續回落，因始於3月高點以來的下行趨勢線/阻力線繼續引導匯價下行。此外，歐元/美元近期還跌破了始於3月底以來的上升支撐線，或將打開下行空間測試1.0777。反之只有突破始於3月高點以來的下行阻力線才有望測試4月高點。

(中時電子報)