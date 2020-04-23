在微熱的初夏，甜甜圈控最愛的 Mister Donut 強勢推出抹茶季啦～這次與日本百年老字號抹茶名店「辻利茶舗」聯名，將日本直輸抹茶融入巧克力沾醬與甜甜圈中，並搭配多種配料，開發出7款抹茶甜甜圈與2款飲品，不論是喜愛清淡還是濃郁抹茶的朋友都能找到所愛！

超人氣的招牌波堤系列強烈推薦給重度抹茶控！在「抹茶蜜糖波堤」、「抹茶雙層波堤」中，都以辻利抹茶粉、抹茶巧克力醬融入QQ波堤，在口感上大大升級，一吃就會被Q彈的嚼勁震懾到，邊咀嚼邊散發抹茶清香，其中「抹茶芝麻波堤」還裹進日本九鬼黑芝麻餡，完全是雙倍濃郁，層次感超豐富。

Mister Donut 強勢聯名「辻利茶舗」開發出7款抹茶甜甜圈與2款飲品。（圖／楊婕安攝）

外型顏值超高的「抹茶蘋果法蘭奇」則是蓬鬆柔軟的法蘭奇，搭配辻利抹茶巧克力沾醬與微酸的青蘋果卡士達內餡，低抹度的組合吃得到酸甜感，就算是小朋友或不敢嚐試抹茶的人都會愛上。

Mister Donut 強勢聯名「辻利茶舗」開發出7款抹茶甜甜圈與2款飲品。（圖／楊婕安攝）

圓滾滾的「抹茶餅乾巧貝」則特別推薦給喜歡多樣變化的朋友，鬆軟巧貝甜甜圈外層沾裹辻利抹茶巧克力，填入飽滿巧克力餅乾奶油，吃起來有點抹、又不會太抹，味道綿密又柔和，十分討喜。

Mister Donut 強勢聯名「辻利茶舗」開發出7款抹茶甜甜圈與2款飲品。（圖／楊婕安攝）

喜歡純粹「抹味」的朋友則推薦蓬鬆的「黃金圈」或扎實的「歐菲香」，樸實簡單中卻更能襯托出抹茶的濃、醇、香，一吃就能感受奶香與抹茶交織出如抹茶歐蕾般的香濃滋味。此外，還有「抹茶歐蕾」以及「芒果冰茶」2款飲品，不論喜歡濃醇奶香還是酸甜清爽水果飲都非常適合搭上甜甜圈解膩。

(中時電子報)