貢寮國中校長施敏雄，仔細看著靈鷲山第10屆全國普仁獎，直誇得獎學生張鈞翔乖巧、懂事。（靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山慈善基金會副執行長陳世人（左二）贈防疫物資給貢寮國中，由校長施敏雄（右二）代表接受。（靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山第10屆全國普仁獎頒獎典禮，受新冠肺炎疫情影響，取消群聚形式，主辦單位靈鷲山慈善基金會策畫「普仁心•愛飛揚」專案，改以「小太陽愛心專車」巡迴全台，即日起分別到新北15所學校，致贈獎狀、獎金及普仁小太陽防疫包給獲獎學生，藉此散播普仁著重好品德的精神，期盼更多孩子見賢思齊，創造動人的生命故事。

靈鷲山普仁獎自2003年累計至今，共有7727位學生得獎。2019學年度全台分17區初選、複選，共有1015位獲獎；各區評審委員和志工們再從中選出59位進入全國決選，這些脫穎而出的學生，如同普仁獎創辦人心道法師所說，得獎的小太陽很努力的過好每一天，沒有被艱困的環境打倒，抱持著慈悲、感恩、惜福的善心，從小地方做起，帶給社會正面啟發與能量。

靈鷲山慈善基金會副執行長陳世人表示，今年特別準備普仁小太陽防疫包，內有：酒精、洗手乳、乾洗手液、五德之星口罩套、九宮八卦卡及安心御守，希望陪伴普仁小太陽平安度過疫情，健康成長。

新北市今年共有15校、15位學生獲全國普仁獎肯定。靈鷲山佛教教團也致贈酒精、洗手乳等防疫物資給學校，守護孩子健康。

就讀貢寮國中八年級的張鈞翔，家住貢寮偏遠山區，養育他的阿嬤因車禍舊傷，膝蓋不良於行，每天早上仍堅持載他到公車站，再轉公車到校。23日頒獎這天早上即使天雨，阿嬤也特地到學校，分享孫子得獎的喜悅，對於鈞翔與哥哥從不吵架，還幫忙家務讚不絕口。期許孫子好好讀書，並感謝學校、師長栽培；貢寮國中校長施敏雄也誇獎鈞翔乖巧懂事。

新莊區福營國中九年級學生林昕曄，與長期洗腎的爸爸相依為命，礙於家中經濟沒有補習班的資源，卻無法磨滅熱愛學習的心，自發性在校夜讀後，再回家用功到深夜，努力不懈，今年國中會考是北北基考區的榜首。不只課業優秀，班導師陳家益推薦說，昕曄在班上會主動協助周遭同學課業，為預防爸爸在家發生緊急狀況，還自發上CPR急救術認證訓練，後來因此救了鄰居一命，顯現膽大心細，臨危不懼的擔當。

中和國中獎學生蕭瑩慈（左二），與校長呂治中（右二）等，感謝普仁「小太陽愛心專車」送來防疫物資。（靈鷲山佛教教團提供）

懷抱感謝心的昕曄，在靈鷲山慈善基金會到校頒獎這天，送上自製感恩小卡，期許長大後能去幫助有需要的人，傳承普仁之愛，令人動容。福營國中校長李文旗也以這樣優秀的學生為榮。

新北市立雙溪高中附設國中得獎學生李佳茵的導師張明欽，原本很期待與佳茵一起參加2天1夜的頒獎典禮與Fun心營活動，因疫情受阻無法如願，仍感謝基金會到校頒獎鼓勵學生。三重區光榮國中得獎學生吳葦庭媽媽也非常希望出席全國性的頒獎典禮，還建議辦戶外的頒獎典禮，對於因疫情取消，同樣難掩失望。

中和國中得獎學生蕭瑩慈，在學業、文學、音樂表現上都非常突出，在校認真積極，在家主動幫母親分擔家務。當初是看到學校公告普仁獎訊息，請老師幫忙寫推薦信，對於能獲得全國獎，相當驚喜。

(中時 )