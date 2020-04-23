國際原油期貨出現「負油價」怪現象，這讓國內油品龍頭中油吃不消。今天赴立法院報告2020預算，原油成本雖已下修到39美元，仍趕不上國際跌幅速度。總經理李順欽無奈指出，4月虧損估計還要擴大到140億。希望第四季原油價格能回穩，但全年已難逃虧損，估計百億元跑不掉。

他更回顧，3月9日原油價跌到31美元那天，「Shock(震驚)到了！」，因為1月原本還有6、70美元、3月6日跌至45元，哪知還繼續跌。那天之後，原本一個月公司才開一次產銷會議，他改為天天開，根據原油變化滾動式檢討，隨時看停哪個煉油廠、或降那個廠煉量，儘量減少虧損。

先前國際原油重挫到30美元，李順欽估計前3個月要虧近百億，結果第一季財報出爐，稅前淨利是賠175億，比預期大。現在國際原油又跌到20美元以下，中油簡直「頭抱著燒」。

李順欽指出，中油購油價格與國內煉製時會有2、3個月差距，3月中油煉油廠焦煉成本是66美元，但是7D3B(指浮動油價機制)中東指標原油報價反映更快，只有20美元(指煉製汽柴油成本採高價，但售價以低價售出)，存貨損失大流血。

面對今年油價走勢，他說國際機構預測Q2仍差，Q3價格可能還上不來，到Q4會回到每桶40美元，但也有比較悲觀看法是15美元，落差很大。李順欽先前已預估今年中油可能難逃虧損，今天更悲觀說「一定會虧」。

中油預估4月虧損恐擴大到140億，合計前4個月賠掉超過300億。全年虧損金額，李順欽指得看第三四季原油價會回到多少，但初步估計全年虧百億元跑不掉。

中油去年稅後淨賺275億，如果今年虧百億，來回兩年來獲利差距近400億，原油重跌受創真的很嚴重。

李順欽說，正常1個月原油需200萬公秉煉量，上個月估計本要234萬公秉，經下修至194萬，幅度減近20％，這個月還會更低。以中油一個月國內汽油供應68萬公秉、柴油40萬公秉，合計108萬公秉來說。以前煉很多要靠外銷，但大家現在都關門，自家航空燃油從以前一個月賣20萬公秉，3月剩下13萬，這個月搞不好跌跌破10萬。他只希望原油望這個月趕快探底，把存貨跌價損失回列過來

(中時 )