周揚青10天前PO文槓胡蝶，再度掀起討論。（圖／翻攝自IG）

周揚青和羅志祥9年情斷，男方遭控感情世界混亂，尤其一句「和旗下女藝人有長期不正當男女關係」，被指出羅志祥旗下女星只有愷樂一人，現更有網友發現周揚青10天前似乎就預告爆料。

周揚青13日在IG曬美照，畫面中，她穿著有蝴蝶圖案的T恤，發文寫下：「大概是和蝴蝶杠上了～哈哈。」當時有網友還留言笑稱「突然想到蝴蝶姊姊…對不起。」

沒想到周揚青10天後的分手宣言就意外扯到愷樂，讓該網友的發言再度受到關注，不少人回頭留言「預言家4你」、「現在看起來好像就是耶」、「朝聖先知」。

(中時電子報)