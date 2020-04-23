先進光（3362）23日召開董事會通過辦理私募案，私募股數以不超過5,000萬股，至於應募人除符合主管機關規定外，亦將以對公司未來營運產生直接或間接助益之策略性投資人為首要考量。該案將俟在股東會通過後，一年內，分二次辦理，第一次募集上限為3,000萬股，餘下股數則留待第二次再行募集，每股私募認購價格暫定為26.19元，相較於23日收盤價32.1元，折價了18.41％。

先進光指出，截至目前公司尚未洽定應募人，且基於公司穩定永續經營考量，特定應募人若有涉及經營權重大變動者，董事會不予以考慮。私募價格暫以決議私募發行普通股董事會日期109年4月23日為定價日，前一、三及五個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數分別為32.15元、32.3元及32.74元，取三者最高價為32.74元；前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數之股價為28.53元；兩者擇高以32.74元為參考價格，以不低於參考價格之8成來設算，暫定每股私募認購價格為26.19元。

先進光指出，此次私募取得的資金將用來充實營運資金、或償還銀行借款，以健全財務結構，強化公司競爭力，提升營運效能，預期對股東權益應有正面助益。

(工商 )