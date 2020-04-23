台新銀行文化藝術基金會（簡稱基金會）2006年起每隔周周五都會在台新金控總部大樓的2樓元廳舉辦「午間音樂會」，但受肺炎疫情影響，為保障觀眾、演出者與所有工作人員安全，於2月暫停舉辦，但「疫情不減藝情」，從4月24日起的每周五中午12點30分，將邀請音樂家推出「線上音樂短賞」，在台新藝術基金會臉書播出。

該基金會表示，台新定期邀請傑出音樂家現場演出，在綠意盎然的仁愛圓環，用音樂緩和都市緊張的步伐，10多年來深獲愛好藝文的大眾喜愛，由音樂家親自解說的音樂會，及每場都安排一首台灣作曲家創作作品，帶給台新員工、客戶、周邊上班族與街坊居民既溫暖親民又高質感的藝文饗宴，加上一樓大廳的藝術展，將台新金控大樓打造為民眾親近當代藝術的最佳場域。

該基金會指出，隨疫情發展瞬息萬變，中央疫情指揮中心已建議停辦「百人以上室內活動」，最注重現場性的表演藝術，成為受創最重的藝文鏈，雖然政府有紓困補助，但基金會作為當代藝文人才培育的推手、當代藝術最重要的支持平台，便思考如能以工代賑，就能讓必須成就於舞台的人才在此刻有另一種淬鍊的機會。

但面對非常時期，音樂與藝術更能夠提供我們心靈支持的力量。因此該基金會強調，4月24日起，每周五中午12點30分，邀請音樂家合作推出「線上音樂短賞」，精心製作小而美的「第二現場音樂會」，將在「台新藝術基金會」臉書播出。疫情下必須接受面對鍵盤與螢幕的世界，網路卻也如同一道通往各大劇場、音樂廳、美術館的任意門，讓大家在其間穿梭並探索著，期盼大家安然度過這個考驗，終能回到得以心手相連的「現場」。

(工商 )