孟耿如在《做工的人》飾演檳榔西施。（大慕影藝提供）

孟耿如在《做工的人》飾演檳榔西施女神。（大慕影藝提供）

薛仕凌在《做工的人》飾演怪手司機。（大慕影藝提供）

薛仕凌與孟耿如出席《做工的人》特映會。（大慕影藝提供）

孟耿如苦練台語在《做工的人》飾演檳榔西施。（大慕影藝提供）

大慕影藝製作的原創影集《做工的人》5月10日在HBO Asia全球首播，薛仕凌與孟耿如跳脫形象演出「怪手司機」與「檳榔西施」，薛仕凌為自然演出，從開拍前到拍攝期間不停嚼檳榔，一度導致口腔黏膜受損，殺青後還有成癮後遺症，他23日坦言：「現在開車經過檳榔攤時，心還會癢癢的想停下來買。」孟耿如劇中是超辣性感裝扮，私下只穿寬鬆舒服衣服的她笑說：「本來想說完了，穿這麼清涼一定會曝光、很不自在，沒想到在片場放得超開、超愛這一切。」

孟耿如透露兒時曾對「工地工人」有陰影，因為國小二、三年級時，經過住家隔壁工地，被打工的泰勞突然伸出鹹豬手摸大腿，還回頭露出詭異微笑，讓她嚇得全身起雞皮疙瘩、趕緊跑回家，也不敢跟爸媽講，苦往心裡塞，因此有一陣子滿怕工人，只要發現要經過有工人的地方，就會隔很遠，但她長大懂事就知道不是所有工人都這樣，也已經不再害怕。此外，她小時候她也曾以異樣眼光看檳榔西施，覺得這是出賣身體的工作，現在也理解她們都是努力在為自己的人生付出，甚至覺得她們很勇敢。

她劇中飾演檳榔西施「女神」，自曝剛出道時也曾去永康街的知名芒果冰店打工一年多，當時是她太想體驗打工的感覺了，發傳單時還被塞情書，隔壁麵店的人也會送餐給她吃，結果還因以「芒果冰妹」身份上過PTT表特版。

孟耿如出道以來首度嘗試清涼裝扮演出檳榔西施，「這個角色跟我個性某方面是完全相反的，很具挑戰性。」她在服裝上也有相當大尺度的突破，「因為戲服布料比較少，好幾套造型肚子會露出來，一舉手也可能露出內衣，一坐下來裙子短到向內褲，因此得隨時注意維持好體態，提醒自己不能駝背讓肥肉紋或是蝴蝶袖跑出來。」但她說，以前去海島國家就很羨慕可以只穿泳裝在路上走來走去，拍戲時難得有正當理由可以穿得很少跑來跑去，突然覺得自己也滿適合的，現在開始會穿背心。至於老公黃子佼則抱著「放水流」態度完全不會管她的穿著，夫妻之前也不會玩這類的小情趣，頂多有時她真的穿稍微低胸、有一點露的，他會開玩笑說：「妳要去給誰看？」

原本開玩笑說跟孟耿如合作多次已經很膩的薛仕凌，也不吝嗇稱讚她，「她那樣子的漂亮是我從來沒有看過的，不只穿得很辣、很性感，她還有一種秀感，像舞台表演，真的很吸睛。就是一排很多間，她就是很有競爭力那間！她很認真的把這個角色給撐起來，我很欣賞她的專業。」

孟耿如劇中另一個動作挑戰，就是要不斷地「包檳榔」，因為劇裡她有一半的戲份都在包檳榔，所以動作要練習到非常熟練。她說，實際包過檳榔才知道，包在裡頭的灰會卡進指甲裡，收工後指甲都變得黑黑的，怎麼洗都洗不乾淨。劇中檳榔西施「女神」對名牌充滿慾望，為此努力賺錢謀生，孟耿如表示，她能理解角色的行為，可能與她是社工系背景有關，曾接觸過各式各樣的人，也發現大家都是用自己的本事謀生，在演完這部戲後，甚至更認同她們其實都是很勇敢的人。

薛仕凌飾演的工人「阿全」，擅長開怪手（挖土機）、吊車等大型重機具，開拍前，在劇組安排下，特地前往工地跟著師傅學習操作技巧，他坦言，從坐進駕駛座那一刻起，就不由得全身緊繃，「因為大型重機具死角特別多，真的會很怕掃到人。」看似簡單的操作需要完全聚精會神，讓他瞬間體悟到，這些工人師傅們個個檳榔不離身，原來都是為了在短時間內集中精神，於是在第一次見習後，他主動向鄭芬芬導演提議，希望能夠吃檳榔演出。

薛仕凌說，開拍前他就開始在練習吃檳榔了，「吃第一口，覺得很衝腦、微血管像要爆掉，很難解釋，就是很熱、很有衝勁活力的感覺」，他沒特別去算一天到底吃了多少顆檳榔，但除了吃飯之外，幾乎都在嚼，也許因為吃得頻率太密集，有點上癮的感覺，倒是當時吃到牙齒變超黃，有點擔心，所幸現在都已恢復原狀了。被問那段時間有沒有接吻？他笑說：「我沒有想要避免，是大家都在避免！」

孟耿如特別誇讚他的突破與敬業，「在拍戲現場我覺得他非常融入，包括他一直在嚼檳榔，這點讓我非常佩服，即便在休息、吃飯時，他的嘴巴也一直嚼著，嚼到嘴唇外圍都紅紅的，他讓我相信他就是角色裡面那個人。」

劇中有85％的台語發音，這對從小在南部長大的薛仕凌來說就像打開內建的母語，他表示，自己從小沒有刻意學台語，但爸媽、同學都會講，在環境的耳濡目染下，造就他一口流利的台語，開拍前他曾問導演希望口音要偏哪一區，導演要他就放自然講。而原本不會說台語的孟耿如，花了很長時間練習台詞，也向台語流利的好友顏毓麟討教，請他幫忙錄音後，她在家裡一句一句練習，「希望自己可以練到內化，在演出時完全不要想到台詞，可以流利的講出來。」她下足功夫，只為了熟悉台語的語調，苦練台語有成的她，在拍攝空場時間練習下一場戲時，工作人員才發現，原來她是完全不會講台語的人，讓她頗有成就感。

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(中時 )