高雄市長韓國瑜所帶領的高雄市府團隊，到底做得好不好？清大博士班何坤軒則斷言，經過這一年的努力，其實可以說已經贏了。

何坤軒接受YouTuber《Bit King比特王出任務》專訪時表示，治理得好不好見仁見智，有些人喜歡看漂亮的建築物，要看有沒有豪華的物件，這樣看起來才會覺得好像有在做事。

何坤軒卻有不同的觀點，他認為，如果以高雄市每年1300億的預算，只要這個領導人不貪汙地使用這筆錢，在食衣住行育樂，基本上都還可以被照顧的還不錯，因為這些工程的品質就會維持得很好，不管是鋪馬路、修路燈、清水溝等等。但如果這1300億是澎風的，再去包這些工程，高雄市民的生活品質就不會有太大改變。

他坦言，他看到高市府有一個部分讓他很感動，一個市府團隊要照顧到市民的身體不會太困難，但要照顧到市民的心理層面，就很困難。而高雄市政府在照顧市民的心理層面這一塊，其實做了蠻大的努力，他舉例說，高市府成立「珍珠媽媽」以後，一年大概有5500通未婚媽媽打來諮詢；另外就是發了100多萬張的弱勢餐券。

何坤軒點出，高市府成立「珍珠媽媽」，它就像是未婚媽媽的一個家，在很多社工協助下，她們的心可以安定下來。至於弱勢餐券看起來是小事，但平常沒能吃飽的這些人，能好好吃一餐後，心情會改善很多，感覺很滿足飽足，情緒也會比較穩定。因此能照顧市民的內心，讓他看到屬於韓市長的勝利，他甚至說，韓國瑜經過這一年的努力，其實可說已經贏了。

(中時電子報)