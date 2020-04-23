原油期貨出現史上首見的負價值，期貨商下單系統卻沒有負值可供投資人平倉，證期局副局長蔡麗玲23日表示，已主動要求期貨商公會調查各期貨商交易系統，了解本月21日有多少投資人是因為下單系統無負值，不能下單平倉，若是期貨商系統問題，金管會將要求期貨商「也要負點責任」。

美國芝加哥商品期貨交易所在美國時間4月20日原油期貨（WTI）出現負價格，蔡麗玲表示，期貨商大多數設定價格時是正數，不止台灣，全球多數期貨商的交易系統也都沒有負值，造成當天無法受理投資人的負值下單，金管會接到一些期貨交易人陳情，表示自己因期貨商系統沒有負值的原因，產生無法平倉的虧損。

針對此情況，金管會已要求期貨公會洽各期貨商，了解當天無法受理客戶下單的原因，去釐清責任的歸屬，蔡麗玲表示，若交易人認為權益受損，可洽投保中心，或透過評議中心。

據金管會統計，21日當天共有172位投資人有交易紀錄，但不一定都有下負值單，現在有15位投資人已向投保中心申訴，蔡麗玲表示，現在就是先釐清各家期貨商的交易系統設計，且投資人沒有辦法透過系統下單，也可改用電話下單，就會有相關錄音紀錄，來釐清責任，蔡麗玲說最終「仍是要看個案情況」，若投資人下負值單要平倉，但卻卡在期貨商系統問題，期貨商恐怕也要負點責任。

蔡麗玲亦表示，投保中心目前受理15件相關申訴案，未來不一定要走訴訟，也可能由投保中心作調解，依個案釐清責任。

(工商 )