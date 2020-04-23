低溫再度來襲！氣象局表示，23日晚到24日清晨間，受到冷空氣影響最明顯的時間，北台灣低溫來到14到16度。不過，周末受到東北季風減弱，僅剩北部、東半部有局部短暫陣雨，中南部恢復多雲偶見陽光。

北部及東半部地區24日有短暫陣雨，中部地區及南部山區也有局部短暫陣雨。（圖／中央氣象局）

根據氣象局表示，這波東北季風影響最明顯的時候是在24日清晨，北台灣來到14至16度，中部地區和花蓮則是17、18度，南部和台東地區18到20度，且北台灣是屬於整天偏涼的天氣型態，高溫僅17到19度。

受到華南雲雨區東移，水氣明顯增多，北部及東半部地區24日有短暫陣雨，中部地區及南部山區也有局部短暫陣雨，南部平地雲多，中部以北及東北部地區並有局部大雨出現的機率。

至於在周末，因為東北季風減弱，氣溫稍微回升；北部、東半部地區有局部短暫陣雨，午後中南部山區會有局部短暫陣雨的機率，中南部平地為多雲偶見陽光。而下星期受到東北季風稍增強影響，北台灣氣溫有下降趨勢，中南部和花東早晚也有涼意；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，中南部平地為多雲的天氣。

(中時電子報)