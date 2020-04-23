前波油價大跌，原本金管會已經放寬ETF下市計算期為30天，已經替元大S&P原油正2(00672L)續命，4/20再量身訂做豁免條款，元大投信火速申請適用。到4/22為止，00672L融資高達194222張、融券高達191613張，券資比98%，免除下市危機，為何還有這麼高的融券看跌？因為該檔ETF溢價高到離譜。4/23收2.58元，淨值為0.55元，溢價高達352%，油價下跌淨值減損形成惡性循環，若輸光了淨值歸0，不論放空哪個價位，賺到的都是全部。

為何一檔ETF離下市門檻這麼近，動不動成交10萬張，3/11還創下單日116萬張成交量，3/11收在4.35元。原因很簡單，跌深、便宜，比起買賣股票所需資金門檻更低。很多人可能沒搞清楚究竟00672L連結什麼商品只知道跟油有關槓桿很大就進場。明明散戶是抱著買權證的心情下注原油正2，權證到期時間價值歸零只能默默消失，金管會又怎能隨意修改原油正2遊戲規則?

前年原油正2最高點為33.38，價格上上下下波動都沒出過什麼新聞，今年1月30日新春開紅盤第一天，原油正2爆出33萬大量(前一個交易日1/20僅成交5萬張)開啟波爛壯闊的空頭走勢，下跌速度只有交不出財報的東貝可以比快，東貝已經不交易了，但是原油正2仍奄奄一息活著，因為有金管會替原油正2插管。

相對前年33元與今年初19元高點，1/30原油正2剩13元相對便宜，這就是開始爆量的原因，投資人忽略了原油期貨一直跌、淨值不斷減損基金能下的部位越來越少槓桿也會越來越小，每結算、換倉就失血一次，賭性堅強的人買進維持或提高原油正2價格造成市價嚴重偏離淨值，下跌空間更大。

不論主管機關還是投資人，改變遊戲規則都是不歸路，不該干預市場，清算後油價大漲，投資人也要認命。融資維持率低於130%可以不要斷頭嗎？權證到期可以申請延長嗎？替原油正2插管續命，釋放多個不當訊息，暗示油價已到底？放心有政府在？鼓勵進場？攤平？都不應該。定好的遊戲規則，根本不可以改，政府與投信公司該宣揚的，不只是吸引人的2倍槓桿，而是明確說明風險：有可能會下市。

原油缺乏買盤是經濟問題，經濟衰退需求自然減少。經濟衰退是因，油價下跌是果。川普推文刺激油價上漲救經濟，是倒果為因。投資人操作任何槓桿型商品之前，先研究景氣變動方向，以免貪圖便宜因小失大。

(本文作者為中華財經台分析師王文良)

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(中時電子報)