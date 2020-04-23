新冠肺炎疫情讓許多運動賽事延期或取消，先前暫時停擺的國小到大學二級賽事，也將慢慢恢復進行，教育部體育署署長高俊雄回應，從4月初就已經和相關單位開會兩次，朝閉門比賽前進，並會協調租借場地。

高俊雄表示，甲級賽事例如UBA大專籃球聯賽、HBL高中籃球聯已經完成，接下來延遲的乙級賽事也會進行，「目前乙級賽事也會跟甲級賽事一樣不開放觀眾，透過轉播讓球員家長、球迷關心比賽狀況，體育署頻道MOE Sports也會有所提升，提供球迷更好的賽事直播服務。」

高俊雄補充，只要做好防疫措施，乙級可以順利舉行，已經邀請6所大專院校協助提供網路直播，至於場地問題，因為各縣市政府有場館限制禁令，要在國小、國中或高中比賽有困難，會協調大學提供比賽場地，「一旦解決比賽場館問題，乙級目標6月底前完賽，因為今年暑假延後到7月中才放，部分國小賽事則會延到7月初進行。」

高雄義守大學和天悅飯店就將成為5月13日到17日的UBA女子組二級全國複賽比賽及住宿地點，飯店會提供教練團單人房1600元、教練團雙人房2000元及球員四人房2400元（皆含早餐）等優惠，讓大家在舒適、安全的環境下迎接賽事。

(中時 )